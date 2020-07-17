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США пообіцяли захистити вакцину проти COVID-19 від Росії

Світ
5,0 т.
Білий дім заявив про роботу над захистом розробок вакцини від коронавірусу

Білий дім заявив про роботу над захистом розробок вакцини від коронавірусу.

США тісно співпрацюють із партнерами – Великобританією і Канадою – для гарантування безпеки даних про розробки вакцини від коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляє "Інтерфакс", про це заявила на брифінгу представниця Білого дому Кейлі Макенані.

"Ми працювали дуже тісно з нашими партнерами, щоб гарантувати безпеку цієї інформації, і ми будемо й надалі продовжувати це робити", – сказала вона.

Зі свого боку лідер меншості Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті написав у Twitter, що розробить законопроєкт, який притягне до відповідальності російських хакерів, нібито причетних до збору інформації про вакцину проти COVID-19.

"Тривалі зловмисні дії Москви щодо ослаблення наших заходів у відповідь на пандемію не повинні залишатися безкарними. У найближчі дні я буду ініціювати законопроєкт, щоб забезпечити залучення цих російських хакерів до відповідальності", – зазначив він.

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавірусу шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.

У цих кібератаках бере участь хакерська група APT29, також відома як Cozy Bear, яка "майже напевно" діє в складі російських спецслужб.

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