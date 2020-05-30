США накрили масові заворушення через загибель афроамериканця: фото з великих міст

Загибель афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота) спровокувала масові заворушення в ряді великих міст США.

Як повідомляє AP, протести пройщли в Нью-Йорку, Атланті (штат Джорджія), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтані, Сан-Хосе (штат Каліфорнія) і Х'юстоні (штат Техас) (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки) .

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Вони супроводжуються зіткненнями протестувальників з поліцією, затриманнями і актами вандалізму. Зокрема, були спалені кілька автомобілів.

У четвер подібні акції протесту відбулися в Фініксі (штат Арізона) і Денвері (штат Колорадо).

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів навалився коліном йому на шию. Затриманий спочатку кілька разів каже, що не може дихати, а потім втрачає свідомість. Флойда госпіталізували, він помер в реанімації.

Вночі 29 травня учасники масових протестів в Міннеаполісі підпалили відділення поліції.

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