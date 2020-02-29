США і рух "Талібан" підписали історичний документ

У суботу, 29 лютого в місті Доха (Катар) США і рух "Талібан" підписали мирну угоду.

Підписали документ Спецпредставник США по Афганістану Залмай Халілзад і заступник лідера руху "Талібан" Мулла Абдул Гані Барадар. Договір повинен закінчити війну в Афганістані, і принести мир у цю країну, передає ВВС.

Згідно з угодою, США мають намір покінчити з двома декадами конфлікту і повернути додому 13 тисяч військовослужбовців, які перебувають в Афганістані. Виведення військ відбуватиметься протягом 14 місяців, якщо таліби не порушать умови угоди.

США уклали мир із талібами Twitter

При цьому в "Талібані" заявили, що в Афганістані будуть боротися з екстремістськими групами в країні.

Додамо, що в Доху для підписання угоди прибула делегація з 31 члена руху "Талібан". Також були присутні Глава Держдепу США Марк Помпео, міністр оборони Марк Еспер і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Підписання мирного договору Twitter

"США, їх союзники і Коаліція завершать виведення решти сил з Афганістану протягом 14 місяців після оголошення цієї спільної декларації та укладення угоди між США та "Талібаном", – повідомив Помпео.

При цьому президент Афганістану Ашраф Гані висловив надію, що завдяки угоді припинення вогню в країні мир стане постійним.

США уклали мир із "Талібаном" Twitter

Нагадаємо, що Штати ввели війська в Афганістан 19 років тому після теракту 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп зважився на операцію з терористами заради завершення війни в Афганістані.

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