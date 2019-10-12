Спецназ США потрапив під обстріл Туреччини: Ердоган виправдався

Турецькі військові, які проводять повномасштабний наступ на півночі Сирії, 11 жовтня обстріляли військовослужбовців США в районі Корбань.

Як повідомляє Newsweek, обстріл з боку турецьких військових був настільки потужним, що американці розглядали можливість відкриття вогню у відповідь. Однак, коли інтенсивність обстрілу зменшилася, підрозділи США прийняли рішення відійти з позицій.

За інформацією видання, в результаті обстрілу один американський солдат загинув, семеро військовослужбовців поранені. Серед них, ймовірно, є американці і двоє французів.

Спецназ США потрапив під обстріл Туреччини Daily Sabah

Туреччина почала наступ після того, як президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону в неділю з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом і відкликав американські війська, які вели бої разом з курдськими силами.

Також повідомляється, що обстріл міг статися через помилку. У той же час, Туреччина заперечує, що це вони обстріляли американську базу і звинувачують курдів. Там переконують, що метою обстрілу позицій недалеко від американського наглядового поста в Сирії були бойовики, які раніше обстріляли турецьку погранзаставу.

"Не може бути й мови про обстріл спостережного пункту США. Перед вогнем було зроблено всі необхідны заходи для того, щоб американській базі не була завдана шкода", - повідомили в Міноборони країни.

Як писав OBOZREVATEL, в середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії. Головним завданням турецьких військ є боротьба з терористичною "Ісламською державою" і курдськими формуваннями в районі південного кордону. Рано вранці передова група турецьких сил увійшла до Сирії в районі міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн.

Що відбувається в Сирії і якими можуть бути наслідки – читайте в матеріалі.

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