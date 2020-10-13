США поставили умову Росії для продовження ядерного договору

США готові продовжити договір СНО-3 (про стратегічні наступальні озброєння) з Росією, однак за умови взаємної заморозки ядерних арсеналів.

Про це у вівторок, 13 жовтня, виступаючи у Вашингтоні заявив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, передає "РИА Новости". Представник Дональда Трампа при цьому підкреслив, що РФ – "серійний порушник договорів".

Біллінгслі зазначив, що країнам необхідний "істотний" режим верифікації виконання угоди. Будь-які домовленості США з РФ щодо стратстабільності повинні бути сформульовані так, щоб їх можна було поширити на Китай, додав він.

"Ми готові продовжити СНО-3 на якийсь термін з умовою, що вони [Росія] погодяться на обмеження або заморозку їх ядерного арсеналу. Ми готові зробити те ж саме", – сказав Біллінгслі.

За його словами, угода має включати заморозку тактичних носіїв, які складають до 55% потенційного ядерного арсеналу РФ.

"Ми вважаємо, що є угода в принципі на найвищому рівні наших урядів", – сказав спецпредставник Трампа.

За його словами, це "джентльменська угода", яка, як сподіваються Штати, пройде через стадії схвалення в російському парламенті.

"Ми готові до угоди, можемо досягти її вже завтра, але Москва також має продемонструвати політичну волю, щоб зробити це", – підсумував Біллінгслі.

Нагадаємо, в 2014 році протистояння Росії і США зірвало угоду між Москвою та Вашингтоном про велику ядерну співпрацю, починаючи від спільної наукової роботи ядерників до захисту планети від астероїдів.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно американський президент Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні технології гіперзвукової зброї.