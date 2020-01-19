"Скільки лайна ми повинні слухати?" Трамп видав нові подробиці про вбивство Сулеймані

Президент США Дональд Трамп заявив, що вбитий американцями генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані "погано відгукувався" про його країну.
Про це повідомляє CNN із посиланням на аудіо виступу американського лідера на вечері для спонсорів Республіканської партії 17 січня. Зазначається, що він похвилинно описав деталі удару, який вбив іранця.
"Він говорив погані речі про нашу країну. Скільки цього лайна ми повинні слухати? Скільки ми будемо слухати?" – обурився Трапм.
Трамп розповів нові подробиці про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані
Примітно, що він нічого не сказав про "неминучу загрозу", яка нібито призвела до його рішення вбити Сулеймані. Хоча раніше про це заявляли чиновники американської адміністрації.
Водночас у своїй промові Трамп назвав Сулеймані "відомим терористом, який був у нашому списку". І детально описав спостереження американських розвідників за тим, як іранський генерал прибув до міжнародного аеропорту Багдада, де його зі свого боку зустрів командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.
Тому лідер США наголосив, що санкціонований їм удар дозволив взяти "два за ціною одного".
Він також повторив, що під час проведення спецоперації спілкувався з військовими чиновниками, які спостерігали за ударом із "камер, що були в небі".
"Вони разом, сер", "Пане професоре, їм залишилося жити 2 хвилини і 11 секунд. Вони в броньованому автомобілі. Сер, їм залишилося жити приблизно одну хвилину. 30 секунд. 10, 9, 8...", "Потім раптом – бум", "Їх більше немає, сер", – переказав Трамп слова військових, які доповідали йому про хід операції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час убивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані, ймовірно, була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, імовірно, був у Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше керував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4 січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).
А 5 січня тіло Сулеймані доставили до Ірану, де попрощатися з ним прийшли мільйони жителів.
Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства Сулеймані.
Донька вбитого американцями генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані Зейнаб пригрозила США і Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.
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