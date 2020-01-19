"Скільки лайна ми повинні слухати?" Трамп видав нові подробиці про вбивство Сулеймані

Президент США Дональд Трамп заявив, що вбитий американцями генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані "погано відгукувався" про його країну.

Про це повідомляє CNN із посиланням на аудіо виступу американського лідера на вечері для спонсорів Республіканської партії 17 січня. Зазначається, що він похвилинно описав деталі удару, який вбив іранця.

"Він говорив погані речі про нашу країну. Скільки цього лайна ми повинні слухати? Скільки ми будемо слухати?" – обурився Трапм.

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Примітно, що він нічого не сказав про "неминучу загрозу", яка нібито призвела до його рішення вбити Сулеймані. Хоча раніше про це заявляли чиновники американської адміністрації.

Водночас у своїй промові Трамп назвав Сулеймані "відомим терористом, який був у нашому списку". І детально описав спостереження американських розвідників за тим, як іранський генерал прибув до міжнародного аеропорту Багдада, де його зі свого боку зустрів командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.

Тому лідер США наголосив, що санкціонований їм удар дозволив взяти "два за ціною одного".

Він також повторив, що під час проведення спецоперації спілкувався з військовими чиновниками, які спостерігали за ударом із "камер, що були в небі".

"Вони разом, сер", "Пане професоре, їм залишилося жити 2 хвилини і 11 секунд. Вони в броньованому автомобілі. Сер, їм залишилося жити приблизно одну хвилину. 30 секунд. 10, 9, 8...", "Потім раптом – бум", "Їх більше немає, сер", – переказав Трамп слова військових, які доповідали йому про хід операції.

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