Скандал з Facebook: учений, який збирав дані мільйонів користувачів, працював в РФ над "темною тріадою"

Професор психології Кембриджського університету Олександр Коган, який опинився в центрі скандалу навколо неправомірного використання особистих даних мільйонів користувачів Facebook, працював з російськими фахівцями над дослідженням "токсичних" сторін особистості.

Коган консультував групу вчених Санкт-Петербурзького державного університету, яка вивчала питання про те, наскільки психопатія, нарцисизм і макіавеллізм - особистісні риси, які в психології отримали назву "темна тріада" - пов'язані з образливою поведінкою в мережі, заявила Яніна Льодова, старший викладач кафедри факультету психології СПбГУ, пише Reuters.

"Ми хотіли виявити інтернет-тролів, щоб хоч якимось чином поліпшити життя людей, які страждають від троллінгу", - зазначила Льодова.

Коган за допомогою психологічного онлайн-тесту зібрав дані користувачів і передав їх консалтингової компанії Cambridge Analytica.

Кілька сотень тисяч людей пройшли цей тест, а також додаток збирав дані про всіх друзів користувачів Facebook без їхнього відома або згоди.

Ці дані потім були використані в таргетинговій рекламній кампанії, метою якої було допомогти Дональду Трампу здобути перемогу на президентських виборах в США в 2016 році, заявив глава Cambridge Analytica Олександр Нікс.

Нікс у вівторок був тимчасово відсторонений від посади через скандал з особистими даними користувачів Facebook, які опинилися в розпорядженні компанії в порушення правил соцмережі. На тлі цього скандалу Facebook втратила майже $ 50 мільярдів ринкової вартості.

Коган вважає, що і Facebook, і Cambridge Analytica зробили його "козлом відпущення".

Як писав "Обозреватель", радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США в 2016 році в тому числі за допомогою соцмереж, і президент Дональд Трамп про це обізнаний.