Російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на обіцянку президента України Володимира Зеленського офіційно зробити 26 лютого Днем опору Криму російській окупації.

Уїдливий коментар з цього приводу скандальна телеведуча залишила на своєму Telegram-каналі, образивши главу української держави.

Скабєєва і Зеленський

"З глузду з'їхав! Президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про День кримського опору російській окупації, який буде відзначатися щорічно 26 лютого", – вибухнула обуреннями Скабєєва.

Нагадаємо, Зеленський дав обіцянку підписати указ про День опору Криму російським загарбникам на форумі Age Of Crimea. За його словами, це буде зроблено на знак пам'яті про мужність і героїзм учасників проукраїнського мітингу в Сімферополі 26 лютого 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський заявив, що незважаючи на війну на Донбасі, питання про деокупацію Криму не відійшло на задній план, адже Крим – це Україна і він обов'язково буде звільнений.

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