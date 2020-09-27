Швеція заявила в ООН про глобальну загрозу через анексію Криму та війну на Донбасі

Прем'єр Королівства Швеція Стефан Левен заявив, що незаконна анексія Росією Криму та її агресія на сході України загрожують глобальній безпеці.

Про це він сказав під час свого виступу в форматі відеозвернення на Генасамблеї ООН. Воно транслювалося на сайті організації, передає Укрінформ.

"Незаконна анексія Росією Криму та Севастополя і агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права і кидають виклик глобальній безпеці, викликають людські страждання", – зазначив глава шведського уряду.

Він нагадав, що Європейський Союз чітко заявляє про необхідність імплементації Мінських домовленостей щодо українського Донбасу.

Крім цього, шведський прем'єр підкреслив, що його країна в 2021 році прийме на себе головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі, де головним пріоритетом буде "робота над врегулюванням конфліктів".

"Європейський порядок у контексті безпеки має виконуватися, а не переглядатися", – вказав Левен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський в своєму відеовиступі для ООН з нагоди 75-ї річниці створення організації заявив, що анексія Криму та війна на Донбасі схожі на спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу, що свого часу стало причиною Другої світової війни.