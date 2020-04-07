Сходження благодатного вогню: в Ізраїлі розповіли, як COVID-19 змінив церемонію

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі буде транслюватися онлайн 18 квітня з Храму Гробу Господнього.

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Саму церемонію не скасували, але обмежили кількість учасників з-за епідемії коронавіирусу, повідомив ТАСС глава департаменту у справах діаспори і світових релігій МЗС Ізраїлю Аківа Тор.

"Церемонія 18 квітня відбудеться, як і завжди, тільки без присутності паломників. Церемонія пройде з обмеженою кількістю учасників. В ній братимуть участь близько 10 осіб", – пояснив дипломат.

Благодатний вогонь

Аківа Тор зазначив, що деякі країни направлять літаки, щоб отримати Благодатний вогонь в аеропорту Бен-Гуріон.

"Після церемонії вогонь буде доставлений представниками Грецької православної церкви до Яффських воріт Старого міста Єрусалима, після чого представники посольств, що не обов'язково, але швидше за все це будуть вони, доставлять вогонь в аеропорт Бен-Гуріон. Представники, які прилетять за вогнем, не зможуть виходити зі своїх літаків через умови карантину, але їм передадуть вогонь ті, хто отримає його у Яффських воріт ", – пояснив він.

Нагадаємо, що 25 березня Храм Гробу Господнього був закритий через пандемію COVID-19.

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