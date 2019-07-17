Розміром з людину: біля берегів Британії зняли гігантського морського монстра. Фото та відеофакт

Британські дайвери виявили в районі узбережжя Корнуолл гігантську медузу розміром з людський зріст.

Фото медузи виклала в Twitter пірнальниця Ліззі Дейлі.

"Вчора на честь закінчення "Тижня дикого океану" ми пірнали в районі Фалмут і наткнулися на цю гігантську бочкову медузу!" – написала Дейлі.

Гігантська медуза Twitter Ліззі Дейлі

Бочкова медуза є найбільшою з тих, які мешкають у британських водах. Цей вид може важити до 35 кг, але для людини абсолютно не представляє небезпеки.

Woah !!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV - Lizzie Daly (@LizzieRDaly) 14 липня 2019 р

This enormous, human-size jellyfish was recently spotted off the southwest coast of England.



“What an unforgettable experience,” said Lizzy Daly, the diver who encountered the unusually large creature. https://t.co/17hgdnbbXR pic.twitter.com/rFqq0kbRWy — CNN (@CNN) 17 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, улюблені туристами "райські острови" атакували сотні отруйних медуз.

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