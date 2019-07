Розміром з людину: біля берегів Британії зняли гігантського морського монстра. Фото та відеофакт

Британські дайвери виявили в районі узбережжя Корнуолл гігантську медузу розміром з людський зріст.

Фото медузи виклала в Twitter пірнальниця Ліззі Дейлі.

"Вчора на честь закінчення "Тижня дикого океану" ми пірнали в районі Фалмут і наткнулися на цю гігантську бочкову медузу!" – написала Дейлі.

Бочкова медуза є найбільшою з тих, які мешкають у британських водах. Цей вид може важити до 35 кг, але для людини абсолютно не представляє небезпеки.

Woah !!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV