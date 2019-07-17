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Розміром з людину: біля берегів Британії зняли гігантського морського монстра. Фото та відеофакт

4.4т Читати матеріал російською

Британські дайвери виявили в районі узбережжя Корнуолл гігантську медузу розміром з людський зріст.

Фото медузи виклала в Twitter пірнальниця Ліззі Дейлі.

"Вчора на честь закінчення "Тижня дикого океану" ми пірнали в районі Фалмут і наткнулися на цю гігантську бочкову медузу!" – написала Дейлі.

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Гігантська медуза

Гігантська медуза

Twitter Ліззі Дейлі

Бочкова медуза є найбільшою з тих, які мешкають у британських водах. Цей вид може важити до 35 кг, але для людини абсолютно не представляє небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, улюблені туристами "райські острови" атакували сотні отруйних медуз.

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Місце
Великобританія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це-самка протоукров
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да и раньше таких видели это не новость
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