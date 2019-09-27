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28 вересня • оновлено в 18:46
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Розбився вертоліт із миротворцями ООН: деталі смертельної НП

4.2т Читати матеріал російською

У Центральноафриканській республіці розбився вертоліт миротворчої місії ООН.

У результаті трагедії загинули троє військових, повідомив глава місії ООН у ЦАР Манкер Ндіайе у Twitter.

Сенегальський бойовий вертоліт зазнав аварії під час посадки в місті Буар. Національність жертв не розголошується.

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"З величезним болем я дізнався про катастрофу вертольота, про трьох загиблих і одного пораненого... Мої щирі співчуття сім'ям, бажаю якнайшвидшого одужання пораненому", – написав Ндіайе.

Миротворці ООН, ілюстрація

Миротворці ООН, ілюстрація

twitter.com/UN_CAR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України виступив проти введення на Донбас миротворців ООН, назвавши їх недостатньо ефективними.

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Александрович Валера
Александрович Валера
Тю.а че неговорят что МИ 8
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