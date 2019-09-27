Розбився вертоліт із миротворцями ООН: деталі смертельної НП

У Центральноафриканській республіці розбився вертоліт миротворчої місії ООН.
У результаті трагедії загинули троє військових, повідомив глава місії ООН у ЦАР Манкер Ндіайе у Twitter.
Сенегальський бойовий вертоліт зазнав аварії під час посадки в місті Буар. Національність жертв не розголошується.
"З величезним болем я дізнався про катастрофу вертольота, про трьох загиблих і одного пораненого... Мої щирі співчуття сім'ям, бажаю якнайшвидшого одужання пораненому", – написав Ндіайе.
Миротворці ООН, ілюстрація
twitter.com/UN_CAR
C'est avec une peine immense que j'ai appris le crash d'un hélicoptère de combat sénégalais avec 3 morts et un blessé au moment de son atterrissage à Bouar. Mes condoléances émues aux familles et mon souhait de prompt rétablissement au blessé #Minusca- Mankeur ndiaye (@ndiayemankeur) September 27, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України виступив проти введення на Донбас миротворців ООН, назвавши їх недостатньо ефективними.
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