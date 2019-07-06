Росія вдариться у нетрадиційні військові тактики: у Пентагоні забили тривогу

Росія буде намагатися і далі сіяти нестабільність у світі, використовуючи різні способи впливу і "нетрадиційні військові тактики" та суміш їх усіх.

Таке твердження було зроблено в доповіді "Російські стратегічні наміри" (Russian Strategic Intentions), підготовленому для Міністерства оборони США. Відзначається, що Росія продовжує вести "гібридну війну" і розширювати свій вплив по всьому світу, передає "Голос Америки".

Контр-адмірал і заступник директора з глобальних операцій у Об'єднаному комітеті начальників штабів Джеффрі Черевко заявив у вступі до доповіді, що в наступаючій епосі суперництва великих держав – таких, як США, Росія і Китай – зіткнення між сторонами все частіше будуть відбуватися "нижче рівня збройного конфлікту" з ростом застосування нетрадиційних військових тактик.

Російська загроза Ілюстрація

При цьому одні автори відстоюють ідею окресленої "сірої зони" – набору сфер активності, діючи в яких, Москва не ризикує спровокувати прямий збройний конфлікт з країнами Заходу. Інші ж експерти кажуть, що "сірої зони" як такої не існує, і російське керівництво вже бачить себе у війні з Заходом – просто це "холодна війна", яка ведеться сучасними засобами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною на Харківському напрямку.

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