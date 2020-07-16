Росія намагається вкрасти вакцину від COVID-19: США, Британія і Канада зробили заяву

Хакерська група APT29 може діяти в складі російських спецслужб. 24tv.ua

США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавірусу (COVID-19) шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.

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Як пише Daily Mail з посиланням на спільну заяву трьох країн, в цих кібератаках бере участь хакерська група APT29, також відома як Cozy Bear.

Хакери нібито вибирають своїми мішенями фармацевтичні та академічні установи, але конкретні цілі атак в заяві не називаються.

Керівники служб безпеки вважають, що група APT29 "майже напевно" діє в складі російських спецслужб, і що Кремль дав зелене світло цій діяльності.

Три країни називають метою російських атак крадіжку інтелектуальної власності, щоб Москва могла першої розробити коронавірусну вакцину або, принаймні, одночасно зі США, Великобританією і Канадою.

"Атаки, які вчиняються проти науковців та інших осіб, що виконують життєво важливу роботу по боротьбі з коронавірусом, є підлими", – заявив офіційний представник британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Німеччина запропонувала ЄС нові санкції проти Росії через хакерів.