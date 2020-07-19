Росія намагається викрасти дані про вакцину від COVID-19, – МЗС Британії
Британія вважає дії Росії "обурливими і гідними осуду". depositphotos.com
Спецслужби Росії намагалися викрасти міжнародні дослідження та розробки вакцини від коронавірусу (COVID-19) з метою подальшого отримання прибутку.
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Як заявив в ефірі Sky News міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, Росія буде притягнута до відповідальності за такі дії.
"Тоді як світ об'єднується, щоб вирішити проблему COVID-19, і особливо намагається знайти глобальне рішення для вакцини, це обурливо і заслуговує осуду, що російський уряд бере участь у подібній діяльності", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавірусу шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.
У цих кібератаках бере участь хакерська група APT29, також відома як Cozy Bear, яка "майже напевно" діє в складі російських спецслужб.
У Білому домі заявили, що США тісно співпрацюють із партнерами – Великобританією і Канадою – для забезпечення безпеки даних про розробки вакцини від COVID-19.