Через пандемії коронавірусу COVID-19 рівень викидів вуглекислого газу в світі в 2020 році може рекордно скоротитися з часів Другої світової війни.

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Вчені відзначили, що такого зниження викидів вдалося досягти через практично повну зупинку економіки в світі, пише Daily Mail.

Професор Стенфордського університету і голова Глобального вуглецевого проєкту Роб Джексон заявив, що викид вуглекислого газу може знизитися більш ніж на 5%. Він зазначив, що в 2008 році після фінансової кризи рівень викидів знизився на 1,4%.

"Я не був би шокований, побачивши скорочення викидів вуглекислого газу на 5% і більше в цьому році, чого не було з часів Другої світової війни. Ні розпад СРСР, ні різні нафтові кризи, а також економічні кризи за останні 50 років, ймовірно, не вплинули на рівень викидів, як ця криза", – підкреслив експерт.

Чисте небо

Однак він пояснив, що без структурних змін зниження викидів, цей короткочасний ефект матиме незначний вплив на ту концентрацію вуглекислого газу, яка накопичувалися в атмосфері протягом десятиліть. Тому після закінчення світового карантину показники викидів, імовірно, повернуться на колишні місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в NASА заявили, що великі міста з високою щільністю населення виробляють менше викидів СО2 в атмосферу.

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