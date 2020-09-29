Реальна кількість смертей від COVID-19 більше офіційної статистики – ВООЗ

Реальна кількість померлих від коронавірусної інфекції, швидше за все, вище, ніж в офіційних даних.

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Райан, передає Reuters.

За його словами, нинішня статистика, ймовірно, занижена як по хворим, так і за померлими від COVID-19.

"Коли ви щось підраховуєте, ви не можете підрахувати це точно, але я можу запевнити вас, що поточні цифри, швидше за все, занижують істинну кількість жертв COVID-19", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав приголомшливим кількість жертв пандемії коронавірусу. У понеділок, 28 вересня, вона перевищило позначку в один мільйон.