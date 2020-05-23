Радник Бориса Джонсона проігнорував COVID-19 і проїхав пів країни: тепер йому загрожує відставка

Радник прем'єр-міністра Великобританії Домінік Каммінгс, маючи симптоми коронавірусу, порушив правила самоізоляції і проїхав понад 400 кілометрів. Тепер політики вимагають його відставки.

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Як повідомляє The Guardian, 31 березня поліція міста Дарем отримала інформацію про те, що Каммінгс перебуває в їхньому місті, хоча 28-29 березня він сам повідомляв про те, що має симптоми COVID-19.

"Офіцери зв'язалися з власниками цього житла, які підтвердили, що зазначена особа була присутня і самоізолювався в частині будинку", – відзначили в поліції.

У Даремі розташований будинок батьків Каммінгса, за словами свідків його бачили біля воріт із дитиною близько 17:45. А 5 квітня радника Джонсона біля цього будинку бачив сусід, який розповів виданню, що був обурений такою поведінкою політика.

"Я був обурений. Ви не можете просто так утекти з Лондона і приїхати в Дарем. Іншим людям не дозволяють робити цього, у нас одні правила і для Домініка Каммінгса і для інших людей", – заявив він.

Домінік Каммінгс REUTERS

Також за словами сусіда, Каммінгс був одягнений у пальто і теплий шарф, незважаючи на теплу погоду.

"Певно, він носив їх, щоб захистити себе, відновлюючись після COVID-19", – сказав він.

Член парламенту і заступник голови Лейбористської партії Туліп Сиддик заявив, що Каммінгс не мав права порушувати умови самоізоляції.

"Керівництво уряду було дуже чітким: залишайся вдома і не займайся другорядними поїздками. Британці не очікували, що для них ці правила будуть працювати, а для Каммінгса – ні. Даунінг-стріт повинні негайно пояснити його дії", – заявив він.

Домінік Каммінгс

А виконувач обов'язків лідера ліберал-демократів Ед Деві зазначив, що якщо це правда, то раднику Джонсона потрібно піти у відставку. Аналогічну думку висловив і лідер Вестмінстерської шотландської національної партії Ян Блекфорд.

"Позиція Домініка Каммінгса абсолютно неспроможна – він повинен піти у відставку або бути звільнений", – наголосив він.

Незважаючи на всі заяви, Даунінг-стріт поки ніяк не прокоментувала цю ситуацію: ні в своїх зверненнях, ні на прохання преси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус. На наступний день про симптоми заявив і Каммінгс.

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