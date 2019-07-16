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Радбез ООН збереться через українську мову: названі наслідки

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Засідання Ради Безпеки ООН 16 липня, скликане Росією з приводу набуття чинності законом про державну мову в Україні, може обернутися проти самої РФ.

"Сьогодні Україна спробує використати цей майданчик на противагу Російській Федерації", – розповів український дипломат Андрій Теліженко в ефірі ObozTV.

За словами Теліженка, на засіданні Радбезу ООН Київ підніме тему українських моряків, які перебувають у полоні в Москві. А також нагадає про розслідування катастрофи MH17 – п'ять років тому, 17 липня 2014 року, підконтрольні Росії терористи збили на Донбасі пасажирський Boeing 777.

Так, зазначив Теліженко, Україна може обернути спробу російської пропаганди в Радбезі ООН на свою користь.

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Дипломат наголосив, що в будь-якому випадку жодних резолюцій і рішень Радбезу ООН з приводу закону про українську мову не буде.

"Жодних негативних наслідків для України не буде. РФ намагається використовувати західну дипломатію і західні майданчики для свого PR'у і пропаганди. Щоб показати в своєму чорному ящику своїм громадянам, що все добре, що закордон їх підтримує, що вони мають можливість висловлюватися на таких майданчиках, як ООН, ПАРЄ та ін.", – пояснив він.

"Жодних рішень, резолюцій (Радбезу ООН. – Ред.), ухвалених більшістю країн – не буде.... Сьогодні відбудуться суто пропагандистські збори з боку РФ. Нічого більше", – запевнив Теліженко.

Засідання Радбезу ООН відбудеться 16 липня о 17:00 за київським часом

Засідання Радбезу ООН відбудеться 16 липня о 17:00 за київським часом

twitter.com/un

Як повідомляв OBOZREVATEL, Радбез ООН за запитом Росії збереться 16 липня о 17:00 за київським часом. Засідання буде присвячене українському "мовному закону" №5670-д, який був ухвалений Верховною Радою 25 квітня та 16 липня набув чинності.

Наприкінці травня Росія вже намагалася розглянути в Раді Безпеки ООН закон про українську мову. Тоді Москву різко поставили на місце, що розлютило російських представників.

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Теми
Закон про мови Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Мовний скандал
Особа
Андрій Теліженко 
Місце
США Нью Йорк
Теги
Радбез ООН українська мова Росія
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пусть из-за татарского соберутся.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Пигин Макс, Кем говорилось? Инкогнито Назар и Plotnikov Alex скорее всего говорили о крымско-татарском языке.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Plotnikov Alex, Крымско-татарский язык по сути уже мёртвый язык. Чего его притеснять? Он ведь сам исчез. Не правда ли? И крымские татары сами собой депортировались из Крыма в 1944 году. И крымским татарам само собой было запрещено получать высшее образование до 1957 года. И крымские татары сами по себе вот уже 200 лет не имеют своего начального, среднего и высшего образования на крымско-татарском языке. В СССР с 1917 до 1941 года что-то советско-татарское было в Крыму, на кирилице, и всё, хватит. Русские, "русский мир", Российская Империя тут конечно же ни при чём. Крымско-татарское в Крыму всё как то само по себе исчезло, устаканилось. Не так ли? Или опять начнёшь? Это крымским татарам за то, что татары Москву жгли в 1500каком-то там году, за то что Гитлеру служили и вообще крымские татары из Монголии, а русские в Крыму с 9 века. Начинай. Эта песня хороша, начинай сначала...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Уже пора привыкнуть, что страна брехни и фейков рожает только брехню, у них Путлер главный фантазер и брехун. Брешет всему миру так, что сам в это начинает верить. А вообще в ООН Раиссия вперде, еще раз вжарят ватопитеков, путлеровских смердов и рабов, и они после этого не поймут, как же этл произошло, кто же их подстави? Ну вообще - без лоха и жизнь плоха. Привет скрепным лохам.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Что такое цех "пусто-пусто"? Цех "пусто-пусто" – это вот что: Устроился еврей на новую работу. Его знакомый спрашивает: – Где сейчас работаешь? Еврей: – На заводе. В доменном цехе. – Ну и что там делаешь? – Домино. – А кем ты там конкретно работаешь? – Я работаю на участке по просверливанию дырочек. – Ну и как на новом месте работается? – А мне повезло. Я устроился работать в цех "пусто-пусто".
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