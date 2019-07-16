Радбез ООН збереться через українську мову: названі наслідки

Засідання Ради Безпеки ООН 16 липня, скликане Росією з приводу набуття чинності законом про державну мову в Україні, може обернутися проти самої РФ.

"Сьогодні Україна спробує використати цей майданчик на противагу Російській Федерації", – розповів український дипломат Андрій Теліженко в ефірі ObozTV.

За словами Теліженка, на засіданні Радбезу ООН Київ підніме тему українських моряків, які перебувають у полоні в Москві. А також нагадає про розслідування катастрофи MH17 – п'ять років тому, 17 липня 2014 року, підконтрольні Росії терористи збили на Донбасі пасажирський Boeing 777.

Так, зазначив Теліженко, Україна може обернути спробу російської пропаганди в Радбезі ООН на свою користь.

Дипломат наголосив, що в будь-якому випадку жодних резолюцій і рішень Радбезу ООН з приводу закону про українську мову не буде.

"Жодних негативних наслідків для України не буде. РФ намагається використовувати західну дипломатію і західні майданчики для свого PR'у і пропаганди. Щоб показати в своєму чорному ящику своїм громадянам, що все добре, що закордон їх підтримує, що вони мають можливість висловлюватися на таких майданчиках, як ООН, ПАРЄ та ін.", – пояснив він.

"Жодних рішень, резолюцій (Радбезу ООН. – Ред.), ухвалених більшістю країн – не буде.... Сьогодні відбудуться суто пропагандистські збори з боку РФ. Нічого більше", – запевнив Теліженко.

Засідання Радбезу ООН відбудеться 16 липня о 17:00 за київським часом twitter.com/un

Як повідомляв OBOZREVATEL, Радбез ООН за запитом Росії збереться 16 липня о 17:00 за київським часом. Засідання буде присвячене українському "мовному закону" №5670-д, який був ухвалений Верховною Радою 25 квітня та 16 липня набув чинності.

Наприкінці травня Росія вже намагалася розглянути в Раді Безпеки ООН закон про українську мову. Тоді Москву різко поставили на місце, що розлютило російських представників.

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