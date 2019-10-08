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8 жовтня • оновлено в 13:21
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"Другий крок до капітуляції": у Литві попередили про небезпеку "формули Штайнмаєра"

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Узгодження Києвом умов особливого статуту Донбасу стане другим кроком до капітуляції України.

Такої думки дотримується старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс, пише "Апостроф". "Напевно, це другий крок до капітуляції. Перший – це приймати" формулу Штайнмаєра ". Ми знаємо, які умови Росії: повна капітуляція України, можливість отримати всі важелі, які не дозволять Україні далі рухатися шляхом до ЄС і НАТО і зможуть дестабілізувати Україну, як дехто каже, зруйнувати самауукраїнську державу як таку", – сказав він.

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Наслідки "формули Штайнмаєра" для України

Наслідки "формули Штайнмаєра" для України

"112 Україна"

Лаурінавічюс також вважає, що бойовики і російські війська нікуди не підуть із Донбасу після імпементаціі "формули Штайнмаєра".

"То буде можливість для Росії не тільки отримати вплив на сам Донбас, а й дестабілізувати Україну ще більше. Люди, які повинні вважатися бандитами або терористами, будуть представниками влади. І представниками влади не тільки в цьому регіоні, який зараз є" чорною дірою" , але і в українському парламенті. Це великі ризики для країни", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті глави держави з'явилася петиція, в якій президенту України Володимиру Зеленському запропонували перенести офіс на Донбас, а саме – в селище Золоте на Луганщині.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцы, почему те кто хочет продолжения войны не стоит в очередях военкоматов?
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70rus xxx
70rus xxx
Опа,а эти каким боком к капитуляции?
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Mega Death
Mega Death
Через50-60 лет про эту Литву будут говорить в прошедшем времени. Уж очень быстро дохнут и разбегаются эти лимитрофов))
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