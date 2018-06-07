У Британии сейчас серьезная экзистенциальная дилемма: с одной стороны — эта страна, которая исторически проповедует демократию, открытый рынок, открытое общество, транспарентность ведения бизнеса и торговли. А с другой стороны - это магнит для всего мирового капитала — с финансовым центром в Лондоне. Лондон разумеется, хочет продолжать оставаться центром мирового капитала и получать свои дивиденды, а с другой стороны идет серьезное Public pressure (общественное давление), которое подхватывается членами британского парламента: ужесточать законы регулирующие продажу недвижимости в Англии, проверять банковские счета и другие активы на предмет конечного бенефициара, и т.д. Уже сейчас готовится очередной законопроект, который будет обязывать владельцев активов и недвижимости обозначать того самого конечного бенефициара. Это очень сильно может пошатнуть положение международного класса клептократов.

С другой стороны это часть глобального процесса ужесточения мер против накопления незаконного капитала, закручивание гаек в оффшорах и политический прессинг против них. Процесс идет повсеместно, но не забывайте, что 700 российских олигархов продолжают держать свои активы в Англии, продолжают посылать своих детей учиться в английские колледжи, продолжают вкладывать свои деньги в недвижимость и т.д. И Англии это несомненно выгодно экономически.

Новини Российские олигархи оказались в зоне риска

В случае с Абрамовичем (Роман Абрамович – российский олигарх. – ред), когда англичане резко затормозили с открытием ему новой визы, это возможно бюрократическая проволочка или желание продемонстрировать решимость порвать с businessasusual: мол смотрите как мы мурыжим даже таких верных инвесторов. И это не смотря на то, что Абрамович как никто вложил горы денег в британскую экономику.

Конечно, Великобритании не хочется быть единственной страной, накладывающей эмбарго на экономические и политические отношения с Россией и оказаться вне потока российских денег. Они знают, что если закроют российскому капиталу дорогу в Лондон, он найдет для себя другие пастбища. Тот же Париж, который давно стремиться стать альтернативой Лондону, в качестве финансового хаба.

Но, так или иначе, российскому капиталу и путинским олигархам будет все сложнее делать свои дела в Соединенном Королевстве.