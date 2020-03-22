Путін відправить до Італії військових вірусологів для боротьби з коронавірусом

Президент Росії Володимир Путін відправить у постраждалу від коронавірусу Італію військових лікарів-вірусологів, медичне обладнання та техніку.

Про це Путін домовився в ході телефонної розмови з прем'єром Італії Джузеппе Конте. Бесіда відбулася з ініціативи російської сторони, повідомляє Кремль.

Путін і Конте домовилися, що Росія оперативно надасть Італії засоби захисту, мобільні комплекси на базі "Камаза" для аерозольної дезінфекції, медичне та інше обладнання, а також направить кілька бригад російських фахівців у найбільш постраждалі райони країни.

Поставки будуть здійснюватися літаками повітряно-космічних сил Росії. Військові літаки з фахівцями, технікою і обладнанням відправляться до Італії 22 березня, повідомило міністерство оборони РФ.

Для цього на військовому аеродромі в Московській області вже зосереджене авіаційне угрупування з дев'яти Іл-76, які були за ніч перекинуті з Псковської, Ульяновської і Оренбурзької областей.

До Італії відправляться вісім лікарсько-сестринських бригад, оснащених необхідним медичним обладнанням і майном, уточнили в Міноборони РФ. Також до вильоту готова група чисельністю близько 100 осіб, до якої увійшли провідні фахівці відомства в області вірусології і епідеміології.

kommersant.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії готуються до затяжного карантину через коронавірус. Місцеві ЗМІ пишуть, що навіть при самому позитивному варіанті країна пробуде "на дому" до кінця травня.

Щодня вмирають 500-600 осіб, заражаються тисячі. І це тільки офіційна статистика. Скільки людей вмирають від високої температури, загострення хронічних хвороб, викликаних коронавірусом – поки підрахувати ніхто не може.

Італія зараз посідає друге місце після Китаю за кількістю хворих на коронавірус. Там зафіксовано майже 50 тис. випадків захворювання, майже 5 тис. людей померли.

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