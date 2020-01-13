Путін та Макрон ухвалили термінове рішення щодо ядерного договору Ірану

Лідери Росії та Франції обговорили ситуацію в Ірані й домовилися зберегти іранську ядерну угоду.

Про це стало відомо після телефонної розмови Володимира Путіна з Еммануелем Макроном, повідомляє пресслужба Кремля.

"У зв'язку з напруженою ситуацією навколо Ірану президенти Росії та Франції зазначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості й висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження Спільного всеосяжного плану дій", – йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили конфлікт у Лівії.

"Висловлено намір всіляко сприяти успішному проведенню запланованої в Берліні міжнародної конференції щодо Лівії", – інформують у Кремлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Конфлікт розгорівся через ракетний удар США, яким в аеропорту Багдада вбили генерала Касема Сулеймані.

Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв убивство військами США генерала з оголошенням війни.

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала. Через це НАТО вирішив провести термінове засідання.

Іран оголосив про п'ятий і останній етап скорочення своїх зобов'язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.

10 січня США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.

До цього, в ніч на 8 січня, Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Напади на об'єкти США продовжилося, і 12 січня була атакована військова база Балад в Іраку.

Все це відбувається на тлі страшної трагедії з літаком "Міжнародних авіаліній України", внаслідок аварії якого загинули 176 осіб. Іран за кілька днів визнав свою провину.