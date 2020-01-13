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13 січня • оновлено в 11:40
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Путін та Макрон ухвалили термінове рішення щодо ядерного договору Ірану

2.1т
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Лідери Росії та Франції обговорили ситуацію в Ірані й домовилися зберегти іранську ядерну угоду.

Про це стало відомо після телефонної розмови Володимира Путіна з Еммануелем Макроном, повідомляє пресслужба Кремля.

"У зв'язку з напруженою ситуацією навколо Ірану президенти Росії та Франції зазначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості й висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження Спільного всеосяжного плану дій", – йдеться в повідомленні.

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Також сторони обговорили конфлікт у Лівії.

"Висловлено намір всіляко сприяти успішному проведенню запланованої в Берліні міжнародної конференції щодо Лівії", – інформують у Кремлі.

Макрон і Путін

Макрон і Путін

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Протести в Ірані Конфлікт США та Ірана
Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон
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Дудко Олег
Дудко Олег
Путин с Меркель решает, что делать с Украиной, с Макроном, что делать с Ираном. Изгой в изоляции, короче.
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5
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Дудко Олег, рогульки в нетерпении - что там паханы за них порешают
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2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
С украиной интересно советовались?
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгули в недоумении, как же это можно - не слушаться омереку!
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