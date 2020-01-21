Путін попросив? Трамп захотів обмежити в'їзд у США ще семи країнам

Президент Дональд Трамп хоче розширити список країн, громадянам яких обмежено в'їзд у США.

До нього увійдуть Білорусь, М'янма, Еритрея, Нігерія, Киргизстан, Танзанія і Судан, пише Politico. Список країн іще не остаточний і може бути змінений.

Проєкт, що розглядається адміністрацією Трампа, накладе імміграційні обмеження на додаткові сім країн, але не обов'язково повністю заборонить всім громадянам в'їзд у Сполучені Штати. Обмеження можуть застосовуватися тільки до певних державних чиновників, наприклад, або до певних типів віз.

У вівторок, 21 січня, Трамп підтвердив в інтерв'ю The Wall Street Journal з Давосу, що він намагається додати додаткові країни до заборони на поїздки, але відмовився перерахувати їх.

Офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі відмовився підтвердити будь-які подробиці про плани з розширення заборони на поїздки, але в заяві відстоював початковий порядок.

Дональд Трамп РБК

"Заборона на поїздки була надзвичайно успішною в захисті нашої країни і підвищення базового рівня безпеки в усьому світі", – сказав він. "Хоча наразі немає нових оголошень, здоровий глузд і національна безпека диктують, що якщо країна хоче в повній мірі брати участь в імміграційних програмах США, вони також повинні дотримуватися всіх заходів безпеки і боротьби з тероризмом – тому що ми не хочемо імпортувати тероризм або будь-яку іншу загрозу національній безпеці в Сполучені Штати".

Трамп підписав початкову заборону на поїздки 27 січня 2017 року, всього через тиждень до його перебування на посаді. Спочатку в ордені було відмовлено у візах громадянам семи країн із переважно мусульманським населенням, однак пізніше він був змінений, оскільки пройшла низка судових розглядів.

Новий документ обмежує в'їзд деяких громадян з Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену, а також з Венесуели та Північної Кореї. Чад був видалений із початкового списку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що бізнес-партнер юриста президента США Лев Парнас надав нові матеріали, які свідчать про причетність головного республіканця в Комітеті з розвідки до стеження за експослинею США в Україні Марі Йованович і пошуку компромату на конкурентів Дональда Трампа.

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