Президент Туркменістану з'явився на публіці після "смерті"

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов у четвер, 25 липня, вперше з'явився на публіці після інформації про його ймовірну смерть.

На відповідному відео, яке з'явилося в YouTube, лідер країни з указкою в руках ознайомився з представленими йому інфраструктурними проектами забудови Ашхабада (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він розглянув пропозиції глави адміністрації столиці Шамухаммета Дурдилиєва і висловив ряд зауважень щодо громадського транспорту.

Гурбангули Бердимухамедов tdh.gov.tm

Крім того, прес-служба глави республіки повідомила, що Бердимухамедов по телефону привітав президента Узбекистану Шавкат Мірзійоєва з днем народження.

Примітно, що місцеве агенство TDH 24 липня, ймовірно, за розпорядженням президента, зробило вигляд, що нічого не трапилося і показало його появу перед телекамерами як "прихильність принципу плідно і максимально ефективно використовувати свій час", а не перервану відпустку через дані ЗМІ про його можливу смерть.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У неділю, 21 липня, ЗМІ заявили про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. На той момент його не бачили на публіці 15 днів.

Спецслужби країни всіляко приховували інформацію про стан здоров'я та місце знаходження голови республіки.

Пізніше стало відомо, що Бердимухамедов не помер, а поїхав до Німеччини, де проходить лікування його мати.

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