Керував майже 30 років: президент Казахстану пішов у відставку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Відповідну заяву він зробив під час звернення до народу в ефірі республіканських телеканалів у вівторок, 19 березня.

"Я ухвалив рішення припинити свої повноваження в якості президента.. В цьому році виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", — сказав Назарбаєв (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Нурсултан Назарбаєв Скріншот

Назарбаєв додав, що залишиться очільником Ради безпеки, головою партії "Нур Отан", членом Конституційної ради, а також нагадав, що законами він наділений статусом Першого Президента — Єлбаси, Лідера Нації.

"Залишаюся головою Ради Безпеки, який законами наділений серйозними повноваженнями визначення внутрішньої, зовнішньої політики. Залишаюся головою Партії "Нур Отан", членом Конституційної ради. Я залишаюся з вами як громадянин країни, як людина, яка любить мій народ, мою країну. До кінця своїх днів буду з вами", – заявив він.

"Всі ці роки народ підтримував мене. На всіх виборах я отримував найвищі показники підтримки виборців. Я був удостоєний великої честі служити моєму великому народу, рідній країні, яка довірила мені керувати країною в ці важкі часи. Величезне спасибі вам за це. Я низько вклоняюся всім вам. Завдяки такій підтримці я працював, не шкодуючи сил, енергії, здоров'я, часу. Ви це бачили. Я це робив, щоб виправдати вашу довіру. Для мене це було найвищою нагородою", – додав Назарбаєв.

Новини Назарбаєв попросив у ЄС безвізовий режим для Казахстану

Лідер країни зачитав указ "Про виконання повноважень президента РК", який вступив в дію з 20 березня 2019 року.

"Указ "Про виконання повноважень президента Республіки Казахстан". Ухвалюю: відповідно до пункту 3 статті 42 Конституції Республіки Казахстан припиняю з 20 березня 2019 року виконання своїх повноважень президента Республіки Казахстан.

Відповідно до пункту 1 статті 48 Конституції Республіки Казахстан повноваження президента Республіки Казахстан на термін, що залишився переходять до голови сенату парламенту Республіки Казахстан з моменту складення присяги народу Казахстану. Відповідно до пункту 2 статті 42 Конституції Республіки Казахстан за погодженням з Центральною виборчою комісією провести церемонію складення присяги народоу Казахстану вступником президента Республіки Казахстан на спільному засіданні палат парламенту Республіки Казахстан в 12.00 20 березня 2019 року. Справжній указ входить в дію з моменту підписання".

Указ Назарбаєв підписав, завершивши своє звернення.

"Я всім казахам, кожній родині, кожному громадянину від щирого серця і серця бажаю благополуччя. Спасибі ще раз", - сказав він на завершення.

Обов'язки президента Казахстану до виборів глави держави виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Касим-Жомарт Токаєв

Нурсултан Назарбаєв, якому в цьому році виповниться 79 років - перший і єдиний президент Казахстану. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, кілька разів перемагав на виборах глави держави, останній раз (на позачергових виборах) – в квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів виборців. Нинішній термін його президентських повноважень закінчується в квітні 2020 року.

У 2007 році парламент надав йому як першому президенту право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.

Що думають про відставку опитані OBOZREVATEL експерти

Дмитро Орєшкін, російський політолог

Я думаю, він розумна людина, він розумів, що в 90 років важко керувати такою країною. Так що, напевно, він готував якогось наступника, який не буде його занадто сильно зачіпати.

У всякому разі, він досить мужня людина, на відміну від Володимира Володимировича Путіна, він може дозволити собі ризикнути, тому що для нього це важливо. У нього є якісь уявлення про те, яким він хоче залишитися в народній пам'яті. Єльцин свого часу теж так ризикнув.

Це важко для владноъ людини – позбутися всіх цих інструментів влади. Ти відчуваєш себе голим і беззахисним.

Новини Назарбаєв попросив у ЄС безвізовий режим для Казахстану

Але я не думаю, що справа в тому, що хтось Назарбаєва змусив, хоча не виключений і такий варіант. Це для нього вкрай несприятливо, але не думаю, що він це прогледів. Швидше, ми можемо очікувати, що все-таки це якась домовленість. І в цьому сенсі Назарбаєв підстелив собі досить товстий шар соломки, щоб дожити до кінця без проблем.

Але оскільки ми з вами практично нічого не знаємо, теоретично залишається варіант, що його якимось чином поставили перед необхідністю і зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися.

У будь-якому випадку, це краще, ніж те, що сталося в Туркменії і в Узбекистані, коли зміна влади відбувається тільки після смерті першої особи.

Павло Рудяков, міжнародник

Катаклізмів не буде, у них там йде плановий транзит влади. І запланував його Назарбаєв ще місяць тому, коли відправив у відставку уряд і сформував новий. Оскільки він перебуває на цій керівній посаді вже 30 років, то тут уже і вік серйозний. Тому я думаю, що це мудрий державницький вчинок, і підхід для того, щоб зберегти спадкоємність у владі. Але разом з тим відійти трохи в бік і дати можливість покерувати новому поколінню.

Але Назарбаєв залишиться авторитетом, і залишиться залаштунковою головною постаттю державного, політичного і навіть національно-ідентичного буття в Казахстані.

Новина оновлюється ...

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram