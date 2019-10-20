Прем'єр Британії передумав щодо Brexit: про що він написав ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відправив до Брюсселя лист з проханням про відстрочку Brexit, проте не підписав нього.
Послання супроводжувалося другим листом, вже підписаним Джонсоном. У ньому британський прем'єр вказав, що вважає відтермінування виходу з ЄС помилкою, передає BBC з посиланням на джерело в британському уряді.
Разом з цими двома листами до Брюсселя була відправлена записка за підписом представника Британії в ЄС Тіма Берроу. У ній йдеться про те, що перший лист було направлено відповідно до законодавства - за рішенням британського парламенту. Сам прем'єр Британії перед його відправкою попередив всіх європейських лідерів, що послання не від нього.
Глава Європейської ради Дональд Туск увечері 19 жовтня підтвердив одержання листа про перенесення Brexit. "Запит на продовження щойно прибув. Я почну консультації з лідерами ЄС про те, як реагувати", - написав він у Twitter.
The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit- Donald Tusk (@eucopresident) 19 жовтня 2019 р
19 жовтня парламент Великої Британії проголосував за те, щоб відкласти схвалення угоди про Brexit до того моменту, коли будуть схвалені всі законопроекти, необхідні для виходу Британії з ЄС.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявляє, що уряд продовжить спроби провести через британський парламент узгоджений з Євросоюзом варіант угоди. Джонсон впевнений, що до 31 жовтня цього вдасться зробити. Уже в понеділок він має намір запропонувати необхідні законопроекти для схвалення.
BBC
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