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20 жовтня • оновлено в 12:38
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Прем'єр Британії передумав щодо Brexit: про що він написав ЄС

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відправив до Брюсселя лист з проханням про відстрочку Brexit, проте не підписав нього.

Послання супроводжувалося другим листом, вже підписаним Джонсоном. У ньому британський прем'єр вказав, що вважає відтермінування виходу з ЄС помилкою, передає BBC з посиланням на джерело в британському уряді.

Разом з цими двома листами до Брюсселя була відправлена записка за підписом представника Британії в ЄС Тіма Берроу. У ній йдеться про те, що перший лист було направлено відповідно до законодавства - за рішенням британського парламенту. Сам прем'єр Британії перед його відправкою попередив всіх європейських лідерів, що послання не від нього.

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Глава Європейської ради Дональд Туск увечері 19 жовтня підтвердив одержання листа про перенесення Brexit. "Запит на продовження щойно прибув. Я почну консультації з лідерами ЄС про те, як реагувати", - написав він у Twitter.

19 жовтня парламент Великої Британії проголосував за те, щоб відкласти схвалення угоди про Brexit до того моменту, коли будуть схвалені всі законопроекти, необхідні для виходу Британії з ЄС.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявляє, що уряд продовжить спроби провести через британський парламент узгоджений з Євросоюзом варіант угоди. Джонсон впевнений, що до 31 жовтня цього вдасться зробити. Уже в понеділок він має намір запропонувати необхідні законопроекти для схвалення.

Прем'єр Британії передумав щодо Brexit: про що він написав ЄС

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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