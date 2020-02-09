Головна Новини
9 лютого • оновлено в 18:59
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Пожежі в Австралії загасила надсильна злива: країна готується до нового лиха

1.9т
Читати матеріал російською

Надсильна злива загасила масштабні лісові пожежі в Новому Південному Уельсі (Австралія). Лихо почалося в країні ще в листопаді 2019 року.

Про це 9 лютого повідомило місцеве видання 7news.com.au. Вказується, що пожежі в Новому Південному Уельсі тривали з 26 листопада.

Злива, яка допомогла в боротьбі із загорянням, почалася в суботу, 8 лютого.

Новини
Студенти знялися голими задля порятунку коал в Австралії

Пожежі в Новому Південному Уельсі загасила злива

Пожежі в Новому Південному Уельсі загасила злива

NewsOne

"Вогонь горів протягом 74 днів, згоріли 499 621 гектарів... 312 будинків були зруйновані і 173 пошкоджені. Пожежні врятували 1889 будинків", – написала про наслідки НП пожежна служба штату.

При цьому аварійні служби готуються до нової сильної зливи в деяких регіонах штату Новий Південний Уельс, а жителів Сіднея, Іллаварри і Південного узбережжя вже сповістили про загрозу.

За даними синоптиків, у північній частині штату протягом 48 годин випало 300 мм опадів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Австралії вуличні художники приєдналися до протестів екологічних активістів проти дій уряду через масштабні лісові пожежі і відношення до проблем клімату.

Вони поміняли зовнішню рекламу в містах на плакати з різкою критикою влади.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пожежі в Австралії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожежі в Австралії
Місце
Австралія
Теги
злива пожежа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
А в России потушило МЧС.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги