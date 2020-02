Пожежі в Австралії загасила надсильна злива: країна готується до нового лиха

Надсильна злива загасила масштабні лісові пожежі в Новому Південному Уельсі (Австралія). Лихо почалося в країні ще в листопаді 2019 року.

Про це 9 лютого повідомило місцеве видання 7news.com.au. Вказується, що пожежі в Новому Південному Уельсі тривали з 26 листопада.

Злива, яка допомогла в боротьбі із загорянням, почалася в суботу, 8 лютого.

"Вогонь горів протягом 74 днів, згоріли 499 621 гектарів... 312 будинків були зруйновані і 173 пошкоджені. Пожежні врятували 1889 будинків", – написала про наслідки НП пожежна служба штату.

При цьому аварійні служби готуються до нової сильної зливи в деяких регіонах штату Новий Південний Уельс, а жителів Сіднея, Іллаварри і Південного узбережжя вже сповістили про загрозу.

За даними синоптиків, у північній частині штату протягом 48 годин випало 300 мм опадів.

As of 8pm tonight, the Currowan Fire burning in the Shoalhaven has been set to out. The fire burned for 74 days, burnt out 499,621 hectares and spans from each end of the Shoalhaven. 312 homes were destroyed and 173 damaged. 1,889 homes saved by firefighters. #NSWRFS #nswfires pic.twitter.com/0IDLGK2p62