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3 вересня • оновлено в 19:21
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Позбувся більшості: у прем'єра Британії з'явилися серйозні проблеми

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Прем'єр-міністр Британії і лідер консерваторів Борис Джонсон позбувся більшості в палаті громад.

Як передає Bloоmberg, це трапилося у вівторок, 3 вересня, після того, як депутат Філліп Лі оголосив про вихід із Консервативної партії.

Прямо під час засідання Лі перейшов до лав ліберал-демократів. Тепер уряд у Великобританії буде кабінетом меншості.

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Борис Джонсон

Борис Джонсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше королева Великобританії Єлизавета ІІ зупинила роботу парламенту, через що депутати втратили час для того, що зупинити можливий "жорсткий" Brexit.

Ще 20 серпня Джонсон звернувся до президента Європейської ради Дональда Туска з закликом переглянути угоду про Brexit.

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Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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