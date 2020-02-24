Росія пішла на підлу витівку з Кримом у Сербії: МЗС викликало посла "на килим"

На ярмарку в столиці Сербії Белграді Росія представила анексований Крим як свою територію, через що МЗС України викликало на розмову сербського посла Аце Йовановича.

Про це 24 лютого повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ. Підкреслюється, що в бесіді йшлося про неприпустимість спроб легалізації Росією окупації Криму на міжнародній арені.

Йовановичу було висловлено глибоку стурбованість із цього приводу, а також вимогу, щоб подібні факти не повторювалися в майбутньому.

Посла Сербії викликали на розмову через витівку РФ з Кримом Колаж

Як стверджує МЗС, посол Сербії "визнав зазначений прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету з боку Сербії".

Уточнимо, причиною виклику посла послужило розміщення на російському стенді в рамках Міжнародного туристичного ярмарку Sajam Turizma в Белграді назви і символіки так званої Республіки Крим. Виставка проходила з 20 до 23 лютого.

Стенд РФ на ярмарку Так зване міністерство курортів і туризму Криму

Стенд РФ на ярмарку Так зване міністерство курортів і туризму Криму

Стенд РФ на ярмарку Так зване міністерство курортів і туризму Криму

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно МЗС Російської Федерації виступило з брехливою заявою про те, що Гаазький арбітраж нібито підтримав їхню сторону і визнав суверенітет окупантів над Кримом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram