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2 квітня • оновлено в 20:33
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Помре не менше 200 тисяч осіб: в США видали "оптимістичний" прогноз по коронавірусу

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У США від коронавірусу може померти близько 200 тисяч осіб.

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І це "оптимістичний" прогноз, заявив нейрохірург і медичний кореспондент CNN доктор Санджай Гупта, передає DailyMail.

"200 тисяч випадків смерті від коронавируса в США – це "оптимістичний" прогноз, якщо тільки вся країна не буде виконувати всі введені рекомендації", – заявив він.

Минулої неділі старший імунолог Ентоні Фаучи дав обережний прогноз, що COVID-19 може забрати від 100 000 до 200 000 життів в країні.

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Доктор Гупта, посилаючись на припущення Фаучи, сказав: "Люди, що роблять такі заяви, говорять, що зараз це основа з точки зору прогнозів. Потенційно є цифри, які набагато вище", – вважає Фаучи.

Самоізоляція і дотримання дистанції, як одні із заходів щодо недопущення поширення коронавірусу, були введені в США досить пізно, а в деяких штатах ці заходи не дотримуються повноцінно.

Щоб не допустити прогнозованої кількості смертей, вся країна має перейти на жорсткий карантин, каже нейрохірург.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США побили рекорд Китаю по кількості жертв коронавірусу – в Штатах померли вже більше 4 тисяч чоловік.

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Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
смерть карантин хвороба
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