Померло перше немовля, заражене коронавірусом

У Чикаго померла однорічна дитина, у якої раніше був діагностований коронавірус.
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Про це повідомила Chicago Tribune з посиланням на губернатора штату Іллінойс Дж. Б. Прітцкера.
Від коронавірусу вперше померло немовля
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"Сьогодні у мене є жахливо сумна новина. Серед загиблих за останні 24 години було... немовля", – сказав губернатор.
Точний вік і історія хвороби дитини не розголошуються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з лікарні в Чернівцях виписали дитину, яка одужала від коронавірусу.
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