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29 березня • оновлено в 11:01
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Померло перше немовля, заражене коронавірусом

16.5т
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У Чикаго померла однорічна дитина, у якої раніше був діагностований коронавірус.

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Про це повідомила Chicago Tribune з посиланням на губернатора штату Іллінойс Дж. Б. Прітцкера.

Від коронавірусу вперше померло немовля

Від коронавірусу вперше померло немовля

Ілюстрація

"Сьогодні у мене є жахливо сумна новина. Серед загиблих за останні 24 години було... немовля", – сказав губернатор.

Точний вік і історія хвороби дитини не розголошуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з лікарні в Чернівцях виписали дитину, яка одужала від коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
США Чикаго
Теги
діти смерть вірус
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Еще и фото прикрепили же.. за живое цепляет.. такие ножки такие пальчики...
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Ну все... сейчас тётки захлебнутся в эмоциях
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