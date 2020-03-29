Померло перше немовля, заражене коронавірусом

У Чикаго померла однорічна дитина, у якої раніше був діагностований коронавірус.

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Про це повідомила Chicago Tribune з посиланням на губернатора штату Іллінойс Дж. Б. Прітцкера.

Від коронавірусу вперше померло немовля Ілюстрація

"Сьогодні у мене є жахливо сумна новина. Серед загиблих за останні 24 години було... немовля", – сказав губернатор.

Точний вік і історія хвороби дитини не розголошуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з лікарні в Чернівцях виписали дитину, яка одужала від коронавірусу.

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