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ПолітикаЕкономіка

"Померли всі, хто знав": Путіна запідозрили у помилковій даті народження

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Президент Росії Володимир Путін міг змінити свою дату народження, щоб переписати гороскоп, як це зробив Йосип Сталін.

З таким припущення виступила вчений, відомий астропсихолог Валентина Віттрок в інтерв'ю "Фактам". "Думаю, астролог Путіна, Вадим Левін, який складав гороскоп російському керівникові, багато в ньому переписав. Але про те, як це сталося, ми дізнаємося набагато пізніше, якщо взагалі дізнаємося", - заявила вона.

За її словами, не просто так звичайний офіцер держбезпеки, яких у Росії безліч, раптом піднявся так високо - став президентом такої великої країни.

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При цьому Віттрок помітила тривожний факт: "Вадим Левін несподівано помер без явних на те причин у вигляді хвороб або нещасних випадків. Померли і практично всі люди в оточенні Путіна (які знали справжню дату народження - Ред.), починаючи від його батьків і закінчуючи колегами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що на Путіна знайшовся серйозний компромат, проте поки ніхто не знає, де його сховав автор.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Гость
Гость
страна идиотов дохляндия, ))),
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Не відомо чи це справжній упир ,чи його двійник або тройнік
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