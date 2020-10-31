Помер зірка "Джеймса Бонда" Шон Коннері
Помер шотландський актор Шон Коннері, відомий перш за все тим, що зіграв Джеймса Бонда.
Йому було 90 років, повідомляє BBC. Акторська кар'єра Коннері тривала десятиліття, а численні нагороди включали Оскар, дві нагороди Bafta і три Золотих глобуси.
Про причини його смерті поки не повідомляється.
Крім фільмів про Джеймса Бонда, він грав в картинах "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" і "Скала".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в жовтні 1962 року вперше на екрани вийшов перший фільм про суперагента Джеймса Бонда "Доктор Ноу", саме він дав старт знаменитої "бондіані".