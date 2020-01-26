По посольству США в Іраку вдарили "Катюшами"

В сторону посольства США в центрі Багдада (Ірак) запустили п'ять ракет типу "Катюша".
Як передає AFP, інцидент стався ввечері в неділю, 26 січня. Три снаряди впали в "зеленій зоні", де розташовані також інші урядові установи.
Сили безпеки Іраку не повідомили, чи є жертви або постраждалі. Факт удару підтвердили, однак без згадки американського посольства.
Ілюстрація. Багдад обстріляли ракетами
Нагадаємо, в ніч на 21 січня "зелену зону" в Багдаді також обстріляли "Катюшами", але тоді ніхто не постраждав.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нове загострення відбулося 8 січня, коли Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет. На американські об'єкти в Іраку нападали і до цього.
При цьому через кілька годин в Ірані був збитий український літак, в результаті чого розгорівся міжнародний скандал – загинули 176 осіб.
Вже 10 січня США ввели нові жорсткі санкції проти Ірану. Не тільки проти компаній, але і перших осіб держави.
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