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26 січня • оновлено в 23:57
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По посольству США в Іраку вдарили "Катюшами"

15т
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В сторону посольства США в центрі Багдада (Ірак) запустили п'ять ракет типу "Катюша".

Як передає AFP, інцидент стався ввечері в неділю, 26 січня. Три снаряди впали в "зеленій зоні", де розташовані також інші урядові установи.

Сили безпеки Іраку не повідомили, чи є жертви або постраждалі. Факт удару підтвердили, однак без згадки американського посольства.

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Ілюстрація. Багдад обстріляли ракетами

Ілюстрація. Багдад обстріляли ракетами

Нагадаємо, в ніч на 21 січня "зелену зону" в Багдаді також обстріляли "Катюшами", але тоді ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Ірак Багдад
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Хорошо что огонь ведут рукожопые скрепные и тупые, как и все русские, инструктора
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Kiev Mangust, АМЕРИКОСАМ НАДОЕСТ И БЫСТРО СДЕЛАЮТ ТО ЧТО В СИРИИ ---5 МИНУТ И 300 ОРКОВ НЕТ, ШАКАЛЫ ПО ПУСТЫНЕ БЕНКЕТ ПРАВИЛИ МЕСЯЦ
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Кумы Кум
Кумы Кум
Чорный Сашко, так как же в нее попасть, если она у него в схроне прячется?! ведь военком-то не дремлет!
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Кумы Кум
Кумы Кум
А еще обстреляли из Т34-ок!! какие же помои льют укро ло. хам! )))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Последнее время куячат, педи-ков и ссаных ка-к-лов.Две мерзкие нации.
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