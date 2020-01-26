По посольству США в Іраку вдарили "Катюшами"

В сторону посольства США в центрі Багдада (Ірак) запустили п'ять ракет типу "Катюша".

Як передає AFP, інцидент стався ввечері в неділю, 26 січня. Три снаряди впали в "зеленій зоні", де розташовані також інші урядові установи.

Сили безпеки Іраку не повідомили, чи є жертви або постраждалі. Факт удару підтвердили, однак без згадки американського посольства.

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Ілюстрація. Багдад обстріляли ракетами

Нагадаємо, в ніч на 21 січня "зелену зону" в Багдаді також обстріляли "Катюшами", але тоді ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нове загострення відбулося 8 січня, коли Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет. На американські об'єкти в Іраку нападали і до цього.

При цьому через кілька годин в Ірані був збитий український літак, в результаті чого розгорівся міжнародний скандал – загинули 176 осіб.

Вже 10 січня США ввели нові жорсткі санкції проти Ірану. Не тільки проти компаній, але і перших осіб держави.

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