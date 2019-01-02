''По-нашому говоріть, російською!'' У Білорусі спалахнув мовний скандал

У Білорусі громадяни не змогли відповісти журналісту місцевого телеканалу на запитання рідною мовою, і закликали говорити із ними російською.
Інцидент опублікований на сторінці спільноти "Роисся 24" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
"По-нашому говоріть, російською!" – відповіла жінка.
Інші перехожі так само реагували на рідну мову.
"Я не розумію білоруською"; "Не розумію, вибачте"; "Я білоруською не вмію розмовляти"; "Ви взагалі не російською розмовляєте, ви – якісь терористи!"; "Російською говоріть!"; "Погано розумію"; "Російською, please"; "Неприваблива мова, не подобається мені! Мені більше російською подобається", – заявляли жителі.
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Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії вибухнули істерикою через російськомовних в Україні. Зокрема, спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія має намір звернутися до міжнародних організацій через нібито обмеження прав російськомовного населення.
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