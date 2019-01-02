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''По-нашому говоріть, російською!'' У Білорусі спалахнув мовний скандал

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У Білорусі громадяни не змогли відповісти журналісту місцевого телеканалу на запитання рідною мовою, і закликали говорити із ними російською.

Інцидент опублікований на сторінці спільноти "Роисся 24" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"По-нашому говоріть, російською!" – відповіла жінка.

Інші перехожі так само реагували на рідну мову.

"Я не розумію білоруською"; "Не розумію, вибачте"; "Я білоруською не вмію розмовляти"; "Ви взагалі не російською розмовляєте, ви – якісь терористи!"; "Російською говоріть!"; "Погано розумію"; "Російською, please"; "Неприваблива мова, не подобається мені! Мені більше російською подобається", – заявляли жителі.

''По-нашому говоріть, російською!'' У Білорусі спалахнув мовний скандал

Скріншот

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''По-нашому говоріть, російською!'' У Білорусі спалахнув мовний скандал

Скріншот

''По-нашому говоріть, російською!'' У Білорусі спалахнув мовний скандал

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії вибухнули істерикою через російськомовних в Україні. Зокрема, спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія має намір звернутися до міжнародних організацій через нібито обмеження прав російськомовного населення.

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Мовний скандал
Місце
Білорусь
Тег
російська мова
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В Беларуси все говорят на русском языке. Это у хахлов всё через жопу
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Русский Александр
Русский Александр
Piston Raseyanskiy, Я не люблю отвечать троллям, но сейчас отвечу Вам. Всем бы такими алкашами)
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Русский Александр
Русский Александр
Вот сколько можно сраться и помои друг на друга лить? Мы жили в одной стране,жили хорошо, пусть говорит сколько угодно нынешняя молодёжь, хоть украиннская, хоть русская. Очнитесь вы все! Войны хотите? Крови друг друга? Все получите, не переживайте! Только, не обижайтесь, украинцы,не получите вы победы! Даже, если ни одного русского не останется, победы вам не увидеть, рабами будете!
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10
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Русский Александр
Русский Александр
Здор Вера, Согласен!
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Здор Вера
Здор Вера
Русский Александр, призывая не сраться сам-то хоть не сри
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