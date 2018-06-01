"Пиня пустун": Путін поцілував чергового хлопчика. Відеофакт

Президент Росії Володимир Путін поцілував нового хлопчика, на цей раз в лоб.

Це сталося, коли глава Кремля відвідав Морозівську лікарню, де лежала дитина, яка пережила важку операцію. Про це написав на своїй сторінці в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Відповідне відео опублікував "НТВ".

"Хлопчик Савелій у Морозовський лікарні: -А мене найголовніший президент поцілував. А тебе мама ні! Путін: Папа маму поцілує", - написав Смирнов.

Дитина офіційно привітала президента РФ. Як повідомили в лікарні, Савелію пересадили нирку його батька. В кінці зустрічі Путін попросив у батьків хлопчика поцілувати його, на що отримав ствердну відповідь.

"Мене найголовніший президент поцілував": Путін відвідав пацієнтів Морозовський дитячої лікарні pic.twitter.com/Td0l8YCZIA - НТВ (@ntvru) 1 червня 2018 р.

Хлопчик Савелій в Морозовський лікарні:

- А мене найголовніший президент поцілував. А тебе мама немає!

Путін: Папа маму поцілує pic.twitter.com/MFHMDhpFOy - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 1 червня 2018 р.

Користувачі мережі пригадали чолі Кремля попередні випадки люб'язності з дітьми.

"Обсмоктав пупок чужої дитини, як завжди", "Знову в пупок цілував? Ось Пиня пустун", - пригадали Путіну випадок, коли він поцілував хлопчика в живіт.

"Знову до хлопчиків дорвався", "Пиня не по мамах, він як раз по хлопчиках", "Смердюча показуха", "Ось справжній президент. І "Боїнг" збити встигне, і сирійських дітей газом потруїти, і українців вбити і дітей хворих розцілувати. Чолов'яга", - відзначили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін неодноразово потрапляв в подібні інциденти з неповнолітніми дітьми. У вересні 2017 року він обіймався з цілої хокейною командою. У листопаді того ж року він підозріло помацав хлопчика з окупованого Криму. У грудні його також помітили в суспільстві маленької дитини.