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23 березня • оновлено в 16:42
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Пацієнти з коронавірусом лежать на підлозі й кашляють: моторошні фото з лікарень Іспанії просочилися в мережу

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У мережі поширили моторошні кадри з лікарень Іспанії, переповнених пацієнтами з коронавірусом або підозрою на цю хворобу.

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На знімках видно, що люди лежать у коридорах, а поряд із деякими з них стоять кисневі балони. Фото опублікувало видання Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що така критична ситуація з нестачею ліжкомісць спостерігається у декількох медустановах Мадрида – там пацієнти лежать на підлозі й кашляють.

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

dailymail.co.uk

Відомо, що деякі іспанські клініки навіть припинили приймати заражених через відсутність вільних місць. Підкреслюється, що у відділеннях невідкладної допомоги кількість пацієнтів утричі більша, ніж ті можуть вмістити.

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

dailymail.co.uk

Водночас деякі джерела стверджують, що заражених коронавірусом навіть почали розміщувати в один із місцевих готелів. Крім цього, в тимчасову лікарню було вирішено перетворити великий конферец-центр.

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

dailymail.co.uk

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

dailymail.co.uk

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

dailymail.co.uk

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

dailymail.co.uk

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

Переповнені пацієнтами з коронавірусом коридори лікарень в Іспанії

dailymail.co.uk

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці Іспанії Мадриді склалася критична ситуація з ліжкомісцями у лікарнях через велику кількість хворих коронавірусом.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
фотографии вірус
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