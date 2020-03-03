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3 березня • оновлено в 10:16
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Папу Римського перевірили на коронавірус: відомий результат

2.1т
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Папу Римського Франциска, на фоні погіршення його здоров'я і стрімкого поширення в Італії епідемії китайського вірусу COVID-19, перевірили на коронавірус.

Його тести виявилися негативними. Про це повідомила італійська газета Il Messaggero 3 березня.

Зазначається, що раніше римсько-католицький лідер вперше скасував відступ від Великого посту в папстві, а також більшість заходів через застуду.

У Папи Римського не виявили коронавірусу

У Папи Римського не виявили коронавірусу

Видання нагадало, що 83-річний Папа Франциск десять років тому переніс операцію із видалення частини легенів. Ватикан же описав його стан як "легку хворобу", не повідомляючи інших деталей. Через спалах коронавірусу в Італії стан здоров’я понтифіка викликав хвилювання серед населення, що й стало причиною перевірити його на наявність смертельного вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Папа Римський Франциск
Місце
Італія Рим
Тег
вірус
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