Папу Римського перевірили на коронавірус: відомий результат

Папу Римського Франциска, на фоні погіршення його здоров'я і стрімкого поширення в Італії епідемії китайського вірусу COVID-19, перевірили на коронавірус.

Його тести виявилися негативними. Про це повідомила італійська газета Il Messaggero 3 березня.

Зазначається, що раніше римсько-католицький лідер вперше скасував відступ від Великого посту в папстві, а також більшість заходів через застуду.

У Папи Римського не виявили коронавірусу

Видання нагадало, що 83-річний Папа Франциск десять років тому переніс операцію із видалення частини легенів. Ватикан же описав його стан як "легку хворобу", не повідомляючи інших деталей. Через спалах коронавірусу в Італії стан здоров’я понтифіка викликав хвилювання серед населення, що й стало причиною перевірити його на наявність смертельного вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в ЗМІ поширили фейк про те, що Папа Римський Франциск і двоє його помічників нібито захворіли новим китайським коронавірусом.

Пізніше Папа Римський Франциск перервав мовчання про своє захворювання і розповів, що застудився.

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