Папа Римський Франциск помолився про порятунок світу від пандемії на порожній площі. Фото і відео

Папа Римський Франциск помолився про завершення пандемії коронавірусу і порятунок всього світу від загальної трагедії.

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Понтифік благословив весь світ на площі Святого Петра у Ватикані, на якій зазвичай збирається багато народу, але через ситуацію з COVID-19 вона була повністю порожньою (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Також Франциск помолився перед іконою Божої Матері і дерев'яним розп'яттям з римської церкви Сан-Марчелло. За переказами, це розп'яття допомогло Риму в 1522 році позбутися від чуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість смертей від коронавірусу в Італії за добу побила рекорд і склала 969 людей. Загальна кількість жертв досягла 9 134, у їх числі 44 медика. Всього в країні захворіло 86 498 осіб.

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