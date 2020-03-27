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28 березня • оновлено в 02:03
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Папа Римський Франциск помолився про порятунок світу від пандемії на порожній площі. Фото і відео

1.1т
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Папа Римський Франциск помолився про завершення пандемії коронавірусу і порятунок всього світу від загальної трагедії.

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Понтифік благословив весь світ на площі Святого Петра у Ватикані, на якій зазвичай збирається багато народу, але через ситуацію з COVID-19 вона була повністю порожньою (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Франциск помолився про порятунок світу від пандемії на порожній площі

Також Франциск помолився перед іконою Божої Матері і дерев'яним розп'яттям з римської церкви Сан-Марчелло. За переказами, це розп'яття допомогло Риму в 1522 році позбутися від чуми.

Франциск помолився про порятунок світу від пандемії на порожній площі
Франциск помолився про порятунок світу від пандемії на порожній площі
Франциск помолився про порятунок світу від пандемії на порожній площі
Франциск помолився про порятунок світу від пандемії на порожній площі
Франциск помолився про порятунок світу від пандемії на порожній площі

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість смертей від коронавірусу в Італії за добу побила рекорд і склала 969 людей. Загальна кількість жертв досягла 9 134, у їх числі 44 медика. Всього в країні захворіло 86 498 осіб.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Папа Римський Франциск
Місце
Ватикан
Тег
Католицька церква
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