МоваЯзык

Топтеми:

Пандемія COVID-19 у світі посилюється: статистика на 28 липня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко
Світ
2,5 т.
Пандемія COVID-19 у світі посилюється

Пандемія COVID-19 у світі посилюється.

Станом на вівторок, 28 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 16,6 млн осіб. За минулу добу було виявлено 218 тис. нових інфікованих.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 посилюється все більше. За останні шість тижнів кількість хворих практично подвоїлася.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 16,6 млн осіб в світі.

Коронавірусом заразилися понад 16,6 млн осіб в світі. worldometers.info

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилися 65 656 осіб. Померли 1616 пацієнтів, одужали – 36 122.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,4 млн), Бразилія (понад 2,4 млн) та Індія (більше 1,4 млн).

  • Європейські країни ведуть активну підготовку до другої хвилі коронавірусу на тлі зростання нових випадків захворювання. Розглядається можливість повернення деяких обмежень.

  • Всесвітня організація охорони здоров'я скликає надзвичайний комітет для оцінки ситуації з пандемією COVID-19 в світі.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом. covid19.rnbo.gov.ua

Карта поширення коронавірусу в Україні.

Карта поширення коронавірусу в Україні. covid19.rnbo.gov.ua

Головне за 28 липня:

06:30 – У Британії вперше коронавірус підтвердили у домашньої кішки. Лікар розповіла про небезпеку інциденту.

05:00 – Жінки-лідери країн виявилися успішнішими в боротьбі з пандемією коронавірусу.

01:44 – Американець Грег Гарфілд 64 дні провів в каліфорнійській лікарні, борючись з коронавірусом. У підсумку він втратив майже все пальці рук, однак вижив.

01:03 – У Рівненській області COVID-19 за добу виявлено ще у 50 осіб, повідомив глава ОДА Віталій Коваль.

За весь час епідемії в регіоні захворіли 5 784 особи.

00:20 – Рівень бідності в Латинській Америці після пандемії коронавірусу виросте. За словами президента Міжамериканського банку розвитку Луїса Альберто Морено, в 2020 році економічний спад в регіоні складе 8-10%.

Коронавірус
Поділитися в Facebook
  2. Світ