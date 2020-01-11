"Ми не несемо відповідальності": в Росії звинуватили США в катастрофі Boeing 737

Глава комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков звинуватив США у частковій вині за аварію українського Boeing 737 в Ірані, який збили ракетою.

В ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 24" він заявив, що інцидент став результатом напруженості, нібито створеної раніше ракетним ударом США.

Політика Вашингтона, на його думку, створює "провокаційні ситуації", які загрожують переростанням у війну.

"А як може початися війна? Ось так вона і може початися. Одна сторона вчиняє ворожу дію, відправляє ракету. Інша сторона відповідає. І потім в оператора є десять секунд, щоб ухвалити рішення, що це таке летить над Тегераном: крилата ракета чи літак. Він ухвалює неправильне рішення", – заявив сенатор.

Провину Штатів у падінні пасажирського літака, як вважає Пушков, "ніколи не визнають у Києві і Вашингтоні".

Катастрофа МАУ в Ірані Колаж

При цьому на своїй сторінці в Twitter він заявив, що РФ як постачальник зброї не може нести відповідальності за збите повітряне судно МАУ.

"Всьому світу очевидно, що Росія не має відношення до загибелі українського Boeing. Країна-постачальник зброї не несе відповідальності за її використання", – написав росіянин.

Олексій Пушков МК

Всьому світу очевидно, що Росія не має відношення до загибелі українського Боїнга. Країна-постачальник зброї не несе відповідальності за його використання. Жодному нормальному політику в світі і не прийшло в голову звинуватити Росію. Нормальному не прийшло, а Турчинову прийшло. Діагноз. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) January 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін заявив, що російські депутати засуджують дії Ірану, який зізнався у випадковому збитті українського літака Boeing 737 у Тегерані, але вважають, що на такий удар його нібито спровокували США.

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