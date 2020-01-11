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11 січня • оновлено в 21:34
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"Ми не несемо відповідальності": в Росії звинуватили США в катастрофі Boeing 737

5.2т
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Глава комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков звинуватив США у частковій вині за аварію українського Boeing 737 в Ірані, який збили ракетою.

В ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 24" він заявив, що інцидент став результатом напруженості, нібито створеної раніше ракетним ударом США.

Політика Вашингтона, на його думку, створює "провокаційні ситуації", які загрожують переростанням у війну.

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"А як може початися війна? Ось так вона і може початися. Одна сторона вчиняє ворожу дію, відправляє ракету. Інша сторона відповідає. І потім в оператора є десять секунд, щоб ухвалити рішення, що це таке летить над Тегераном: крилата ракета чи літак. Він ухвалює неправильне рішення", – заявив сенатор.

Провину Штатів у падінні пасажирського літака, як вважає Пушков, "ніколи не визнають у Києві і Вашингтоні".

Катастрофа МАУ в Ірані

Катастрофа МАУ в Ірані

Колаж

При цьому на своїй сторінці в Twitter він заявив, що РФ як постачальник зброї не може нести відповідальності за збите повітряне судно МАУ.

"Всьому світу очевидно, що Росія не має відношення до загибелі українського Boeing. Країна-постачальник зброї не несе відповідальності за її використання", – написав росіянин.

Олексій Пушков

Олексій Пушков

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін заявив, що російські депутати засуджують дії Ірану, який зізнався у випадковому збитті українського літака Boeing 737 у Тегерані, але вважають, що на такий удар його нібито спровокували США.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олексій Пушков
Теги
розбився літак МАУ
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не, ну тут, всё понятно - Рафик ниувчом не увиноват .......
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
На воре и шапка горит. Кто-то обвинял Россию? Сами влезли со своими дурацкими заявлениями, хоть "эксперды", хоть сам Пушков.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Абсолютно прав.))))))))))))))
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