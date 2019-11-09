Падіння Берлінської стіни: у Німеччині відзначають важливу дату

У Німеччині 9 листопада відзначають 30-річчя з дня падіння Берлінської стіни.

У цей день вперше за майже три десятиліття жителі східної і західної частин міста змогли вільно перетнути кордон. Урочистості з нагоди 30-річчя падіння стіни в країні почалися ще 4 листопада і закінчаться 10 листопада.

Як розповіла в інтерв'ю тижневику Spiegel канцлер Німеччини Ангела Меркель, падіння Берлінської стіни - це "момент щастя".

Берлінська стіна toberlin.ru

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"Для мене 9 листопада 1989 було і залишається моментом щастя в німецькій історії. Так багато людей в НДР між 1949 і 1989 роками мріяли про свободу, і раптово ми змогли відкрито говорити про це! Ми змогли підняти наш голос. І сьогодні кожен може підняти свій голос", - розповіла Меркель.

Вона також зазначила, що "для східних німців конкретного покоління життя з мирною революцією стало вільним, але не завжди більш простим".

"Мені також відомо, що, крім успішних регіонів, є і такі, в яких порожніють села, тому що діти і внуки виїхали. Однак, сьогодні, 30 років по тому, потрібно ясно сказати - навіть якщо є невдоволення суспільним транспортом, медичним обслуговуванням, діями держави або власним життям, це не дає права на ненависть і презирство до інших людей або навіть до насильства. толерантного ставлення до такої поведінки бути не повинно", - додала канцлер.

НДР офіційно іменували Берлінську стіну Антифашистським оборонним валом, в ФРН - Ганебної стіною. В історію ж вона увійшла як найбільш матеріальне втілення "залізної завіси": Західний і Східний Берлін, а з ними і два світи, розмежували більше 155 км бетонних і металевих загороджень, додатково оснащених на більшості ділянок "смугою смерті".

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