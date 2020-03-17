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17 березня • оновлено в 13:48
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Ознаки COVID-19 показали на УЗД: як виглядає ураження коронавірусом

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Лікар із Мадрида Єль Тун Чен, який заразився коронавірусом, поділився найдокладнішим описом перебігу хвороби, яка нині вразила понад 174 тисячі осіб і забрала життя більш як 7000 людей по всьому світу.

Іспанський медик відчув нездужання ще на початку березня, після роботи з пацієнтами з COVID-19. Вже за два дні, підтвердивши свій діагноз, він пішов на карантин і почав вести в Twitter тред про китайський вірус (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, він щодня описує свій стан і відповідає на запитання про симптоми, а також способи лікування. І отримав таку підтримку, якої сам не очікував. Його поради стали дуже популярними в мережі.

Єль Тун Чен

Єль Тун Чен

twitter.com/yaletung

Як пише LBC News, 35-річний Єль Тун Чен працює лікарем у відділенні швидкої медичної допомоги в Мадриді. Він відчув себе зле 6 березня, після роботи з хворими на COVID-19. Чоловік одразу ж запідозрив у себе цей вірус і занепокоївся, адже не хотів заразити своїх дружину і дітей.

"Отримавши діагноз, Єль влаштував собі карантин у будинку: зачинився в кімнаті й відтоді не контактував ні з ким із рідних. А тред про те, що з ним відбувається, Чен запустив наступного дня після новини про недугу", – йдеться в матеріалі.

Лікар прикріпив до посту відео ультразвукового дослідження легень, яке зняв за допомогою спеціального приладу УЗД, що підключається до смартфону.

Коронавірус на знімку ультразвукового дослідження легень

Коронавірус на знімку ультразвукового дослідження легень

twitter.com/yaletung

За словами Чена, на другий день його симптоми – кашель, біль у горлі й голові – полегшилися, водночас утруднення дихання і біль у грудях були відсутні. Однак УЗД все ще показало темні плями в легенях Єля, що вказують на початок пневмонії, тобто поширеного наслідку COVID-19.

В інших публікаціях він теж показував такі ролики. 12 березня Чен помітив у себе сильну слабкість. А на дев'ятий день хвороби, 17 березня, зазначив, що почувається трохи краще.

"Більше кашлю. Ніяких симптомів задишки. Гарячки немає", – написав він під роликом ультразвукового дослідження легень, додавши, що результат поки не змінився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пацієнти, які заразилися коронавірусом COVID-19, і їхні родичі розповіли про те, який перебіг має захворювання і що відчуває хворий.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
лікарі вірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если этот Линь испанец, то я король Георг. Где взять такую насадку УЗИ для Смартфона?
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Журба Валентина
Журба Валентина
а спайки откуда, если пневмония недавно образовалась?
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