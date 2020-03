Ознаки COVID-19 показали на УЗД: як виглядає ураження коронавірусом

Лікар із Мадрида Єль Тун Чен, який заразився коронавірусом, поділився найдокладнішим описом перебігу хвороби, яка нині вразила понад 174 тисячі осіб і забрала життя більш як 7000 людей по всьому світу.

Іспанський медик відчув нездужання ще на початку березня, після роботи з пацієнтами з COVID-19. Вже за два дні, підтвердивши свій діагноз, він пішов на карантин і почав вести в Twitter тред про китайський вірус (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, він щодня описує свій стан і відповідає на запитання про симптоми, а також способи лікування. І отримав таку підтримку, якої сам не очікував. Його поради стали дуже популярними в мережі.

Як пише LBC News, 35-річний Єль Тун Чен працює лікарем у відділенні швидкої медичної допомоги в Мадриді. Він відчув себе зле 6 березня, після роботи з хворими на COVID-19. Чоловік одразу ж запідозрив у себе цей вірус і занепокоївся, адже не хотів заразити своїх дружину і дітей.

"Отримавши діагноз, Єль влаштував собі карантин у будинку: зачинився в кімнаті й відтоді не контактував ні з ким із рідних. А тред про те, що з ним відбувається, Чен запустив наступного дня після новини про недугу", – йдеться в матеріалі.

Лікар прикріпив до посту відео ультразвукового дослідження легень, яке зняв за допомогою спеціального приладу УЗД, що підключається до смартфону.

За словами Чена, на другий день його симптоми – кашель, біль у горлі й голові – полегшилися, водночас утруднення дихання і біль у грудях були відсутні. Однак УЗД все ще показало темні плями в легенях Єля, що вказують на початок пневмонії, тобто поширеного наслідку COVID-19.

В інших публікаціях він теж показував такі ролики. 12 березня Чен помітив у себе сильну слабкість. А на дев'ятий день хвороби, 17 березня, зазначив, що почувається трохи краще.

"Більше кашлю. Ніяких симптомів задишки. Гарячки немає", – написав він під роликом ультразвукового дослідження легень, додавши, що результат поки не змінився.

Day 9 after #COVID diagnosis. Feeling slightly better. More cough. No dyspnea or red flag symptoms. No fever. SpO2 97%. #POCUS update: similar to yesterday. Left lower & lateral with thick pleural line & focal B-lines. On paracetamol + HCQ. #mycoviddiary @TomasVillen

@acam_acam pic.twitter.com/51K6z5tgU3