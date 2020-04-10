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10 квітня • оновлено в 18:09
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Одна людина з COVID-19 може заразити 400: професор попередив про "вибух" в разі ослаблення карантину

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Кількість випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у світі може мати "вибухове" зростання, якщо карантинні обмеження будуть ослаблені.

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Як пише Daily Mail, про це заявив заступник головного лікаря Австралії, професор Пол Келлі.

"Якщо у нас не буде карантинних заходів, одна інфікована людина зможе спричинити 400 інших випадків зараження протягом місяця", – сказав він.

Пол Келлі

Пол Келлі

За словами професора, такий "вибух" епідемії вже трапився в деяких країнах.

"Побоювання полягає в тому, що коли ми почнемо скасовувати карантинні заходи й дозволимо населенню продовжувати своє звичне життя, все ще залишиться багато сприйнятливих осіб, які можуть заразитися", – підкреслив Келлі.

Він зазначив, що масове тестування та готовність повторно ввести карантин будуть ключовими для стримування нових хвиль коронавірусу в Австралії.

Як писав OBOZREVATEL, українці, які живуть в Австралії, розповіли про ситуацію в країні з коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Місце
Австралія
Теги
лікарі вірус
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