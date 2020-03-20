Обігнала Іран: в Італії від коронавірусу за добу померло 627 осіб. Шокуюча статистика

Італія побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За добу від COVID-19 там померли 627 осіб.

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При цьому було зареєстровано ще 5986 нових випадків зараження китайським вірусом. Про це свідчить карта поширення хвороби в світі.

Загальна ж кількість хворих у країні досягла 47 021, 4032 людини загинули. Примітно, що тепер за кількістю смертей від коронавірусу Італія обійшла не тільки Китай, а й Іран.

Водночас в Італії 5129 осіб вилікувалися після зараження. Це на 689 більше, ніж було 19 березня, коли щоденні дані про тих, хто одужав, становили 415.

Зазначається, що північний регіон Ломбардія, який найбільше постраждав від вірусу, залишається в критичній ситуації, саме там фіксують найбільше смертей.

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Додамо, що загалом у світі COVID-19 заразилися понад 265 тисяч людей, понад 11 тисяч осіб померли. Водночас більше 90 000 змогли подолати хворобу.

За даними ВООЗ, рівень смертності від коронавірусу виріс до 8.6% від кількості виявлених заражених.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, для вивезення померлих від нового коронавірусу COVID-19 з італійського міста Бергамо влада задіяла армію і військову техніку.

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