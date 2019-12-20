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20 грудня • оновлено в 07:24
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"Нуль доказів!" Трамп виступив із жорсткою вимогою через імпічмент

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Президент США Дональд Трамп зажадав негайно запустити процес у Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

Така заява з'явилася в його Twitter. За словами американського глави, демократи не забезпечили належного розгляду в Палаті представників.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ТАСС

"Тепер вони хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді у них нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!" – написав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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