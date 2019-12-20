"Нуль доказів!" Трамп виступив із жорсткою вимогою через імпічмент

Президент США Дональд Трамп зажадав негайно запустити процес у Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

Така заява з'явилася в його Twitter. За словами американського глави, демократи не забезпечили належного розгляду в Палаті представників.

Дональд Трамп ТАСС

"Тепер вони хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді у них нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!" – написав Трамп.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL :

19 грудня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями.

Американський лідер розлютився через голосування і накинувся з образливою промовою на деяких конгресменів.

Експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська спрогнозувала, що процедура закінчиться провалом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!