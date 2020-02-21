Нові Санжари по-французьки: через евакуйованих з Китаю люди втекли з популярного курорту

Франція 21 лютого у зв'язку зі спалахом коронавірусу евакуювала останніх громадян своєї країни з провінції Ухань (Китай), розмістивши їх у курортному селищі Бранвіль за 180 км від Парижа.

Будинки в департаменті Кальвадос, де будуть проходити карантин французи, огородили металевим парканом від решти території курорту, пише France Info.

При цьому частина місцевих жителів виявила занепокоєння з цього приводу.

Франція евакуювала громадян з Китаю Колаж

Літак А380 з евакуйованими прилетів із КНР в аеропорт імені Шарля де Голля в столиці Франції. На борту знаходилися 28 французів і 36 громадян з інших країн ЄС.

У Бранвіль на 14 днів карантину повинні залишитися тільки французи. До селища вони приїхали на автобусах.

Le bus de rapatriés Français de Chine vient d'arriver à Branville dans le #Calvados escortés par deux voitures des forces de l'ordre. pic.twitter.com/QhNneZ6DJC - France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 21, 2020

Префект Кальвадосу пояснив: селище вибрали для карантину тому, що воно знаходиться недалеко від кількох аеропортів, поруч – у місті Кан – є госпіталь, обладнаний за нормами, затвердженими інфекційною службою.

Котеджне містечко в Бранвілі, де будуть знаходитися евакуйовані France Info

Автобус з евакуйованими France Info

Автобус з евакуйованими France Info

Автобус з евакуйованими France Info

На в'їзді в Бранвіль встановили контрольно-пропускні пункти для огляду автомобілів. Карантин пройде в котеджному містечку Normandy Garden, на території якого є як приватні, так і державні будівлі.

У Франції якраз період шкільних канікул, і курорт заповнений відвідувачами. Однак після оповіщення про приїзд евакуйованих багато сімей вирішили покинути селище.

Перевірки автомобілів у Бранвілі France Info

Перевірки автомобілів у Бранвілі France Info

Перевірки автомобілів у Бранвілі France Info

"Ми отримали повідомлення від готелю з проханням підійти на ресепшн. І там нам пояснили ситуацію з приводу коронавірусу. У мене діти, я не хочу ризикувати", – розповів турист, який залишає Бранвіль.

Частина місцевих жителів не бачить причин для занепокоєння. "У мене склалося враження, що навколо коронавірусу спостерігається великий медійний ефект. Мене це лякає більше. Я думаю, що цей вірус вбиває не більше, ніж грип", – висловився один із місцевих жителів.

Будиночки для евакуйованих у курортному селищі France Info

Інші не приховують своєї стурбованості: "Я не дуже задоволений, я б вважав за краще, щоб вони поїхали в інше місце, тим більше що зараз багато відпочивальників".

Літак, на якому прибули французи France Info

C'est dans ce village vacances à Branville dans le #Calvados que les Français rapatriés de Chine arriveront demain. La préfecture et l'Agence Régionale de Santé y tiennent une conférence dans quelques minutes pour plus d'informations. pic.twitter.com/4R4t55FcJ4 - France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 20, 2020

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