Ні російській пропаганді! Європарламент поставив на місце РФ

Європейський парламент ухвалив резолюцію по протидії російській пропаганді.

Відповідний документ підтримали на засіданні 10 жовтня в Брюсселі більшістю голосів: 469 – за, 143 – проти, 47 депутатів утрималися.

"Євросоюз повинен прийняти більш активні заходи з протидії поширенню фейковий новин і цілеспрямованим актам зовнішнього втручання в європейські виборчі процеси", – йдеться в документі.

"Іноземне втручання у виборчі процеси є серйозною загрозою для європейського демократичного суспільства, від якої виграють тільки антиєвропейські, праворадикальні, екстремістські і популістські сили", – відзначається на сайті Європейського парламенту.

засідання Європарламенту 24 канал

Депутати звернули увагу на "дуже небезпечну природу російської пропаганди", яка є головним джерелом дезінформації в Європі, і інтенсивність якої подвоїлася з січня 2019 року. За цей час було зареєстровано 998 випадків дезінформації, в той час як в 2018 році – 434 таких випадків.

Депутати засудили "агресивні дії" неєвропейських держав, спрямовані на підрив суверенітету країн-кандидатів на вступ до ЄС в регіоні Західних Балкан і країн Східного Партнерства.

У резолюції наголошується, що до 2020 року в країнах ЄС пройде більше 50 президентських, національних, місцевих або регіональних виборів, які повинні бути надійно захищені від зовнішнього втручання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська пропаганда попалася на фейку про Україну. ЗМІ масово поширили новини з брехливим заголовком про першого президента України Леоніда Кравчука і гімн нашої країни.

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