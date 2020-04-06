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6 квітня • оновлено в 22:44
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Нетаньяху оголосив карантин по всьому Ізраїлю

1.2т
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив карантин по всій країні через Песах, який припадає на 8-15 квітня.

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Обмеження діятимуть із 16:00 вівторка, 7 квітня, до 07:00 п'ятниці, 10 квітня, повідомляє Times of Israel.

Громадянам заборонено залишати домівки: Ізраїль посилив заходи безпеки через Песах

Нетаньяху зазначив, що деякі обмеження можуть бути послаблені після Великодня і свята Мімуна.

Глава уряду зазначив, що Ізраїль буде проводити 10 тисяч тестів у день. Він уточнив, що в країні вже тестують більше людей, ніж будь-де (на душу населення).

В Ізраїлі на коронавірус захворіли 8 904 осіб, з яких вилікувалися 585. Померли 57 людей.

Громадянам заборонено залишати домівки: Ізраїль посилив заходи безпеки через Песах

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі 19 березня було введено надзвичайний стан у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
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